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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 14:07 BJT

《中国新债》铁道部下周二将发行今年第五期铁道债,规模200亿元--消息

路透北京9月5日电---两位消息人士周三向路透表示,中国铁道部拟于下周二(11日)发行今年第五期铁道债,规模为200亿元人民币,七年和20年期品种各半.

消息人士并称,该期债券牵头主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),联席主承销商包括申银万国、国泰君安、中信建投、国开证券和安信证券.发行人主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA.

铁道部相关部门对上述消息未予置评.

今年以来,铁道部已分四期共招标发行了850亿元企业债,还剩余650亿元的额度等待发行.

路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473]

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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