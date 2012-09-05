美国国务卿希拉里克林顿与中国外长杨洁篪会面,赞扬中美关系

(本文由路透中文网编译)

路透北京9月5日电---中国和美国周三避免了在南海问题上发生公开口角，没有提到这一争议，仅强调合作。两国都专注于国内的政权过渡。

美国国务卿希拉里克林顿和中国外交部长杨洁篪会面，之后公开宣布双方的友善，尽管此前中国指责希拉里关于在南海和东海领土争议上寻求多边解决方案的呼吁。

克林顿对记者表示，分歧并不一定会阻碍与中国的合作。

“我为我们向中美关系中注入的力量与弹性感到骄傲。这让我们能够讨论任何事情，并真诚而直率地找到解决问题的方法，”克林顿在与杨洁篪会面后说道。

杨洁篪在与希拉里共同出席记者会时表示，希望中美共同合作，发展正面和务实的双边关系。

双方的评论凸显中美两国试图保持克制，特别是在两国各自专注于国内政治事务之际。

中国将于未来几个月进行领导人换届，而美国也将于11月举行大选。

不过双方都没有在南海问题上让步。南海问题一直困扰中美关系，中国怀疑美国政府试图通过南海问题限制中国的影响力。（完）