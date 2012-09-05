〔中国债市〕人民币利率互换全线回涨,因七天期回购利率脱离绝对"洼地"

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透上海9月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周三追随七天期回购利率全线回涨,幅度在5个基点(bp)左右.近两日市场流动性并未出现明显的变化,但七天期资金价格却呈现剧烈波动,并引导IRS报价全线朝上.
交易员表示,周二七天期回购利率下挫近百点,呈现绝对的"洼地"略显诡异,今日的回升算是正常修正.当前资金面相对宽松,但只要央行七天期逆回购利率持续坚挺在3.40%,银行间市场同期限资金价格也易上难下.而短期内IRS走势也更多要看七天期回购利率的"脸色".
"(IRS)全线上涨4、5个点,主要是资金利率,还不是资金面."上海一银行交易员认为.
他并指出,参考央行逆回购"批发价",七天期回购利率在3.40%附近波动比较正常,大幅调整或是人为做价.流动性方面,央行短期内并无放松理由,毕竟通胀、房地产价格反弹等压力依然对流动性放松形成掣肘.
银行间市场周三七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS调头向上,并再度恢复至央行同期限逆回购定价附近.交易员表示,七天期利率走出昨日的"洼地"实属正常,而部分大行开盘做价,为市场定下基调.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.1840/3.3200 2.9750/3.0633 2.9517/3.0467 2.9483/3.0467 2.9580/3.1840
周二 3.1775/3.3000 2.9480/3.0340 2.9340/3.0200 2.9380/3.0300 2.9725/3.2375
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变动 +0.0065/+0.0200 +0.0270/+0.0293 +0.0177/+0.0267 +0.0103/+0.0167 -0.0145/-0.0535
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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