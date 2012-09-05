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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 14:33 BJT

〔日本政经〕执政党宣言呼吁日本央行购买外国公债,抵御日圆升值和通缩

路透东京9月5日电---日本执政党周三呼吁日本央行购买外国公债,作为抵御日圆升值和抗击通缩的新措施.

在选举宣言草案中,日本民主党敦促政府和央行在财政和货币政策上紧密协作,以抗击日圆过度升值和解决通缩问题.日本经济在过去20年中的多数时间受到通缩困扰.

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