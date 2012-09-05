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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 14:12 BJT

〔韩国股市〕收低1.7%至一个月低点,投资者对欧洲央行会议心存疑虑

路透首尔9月5日电---韩国股市周三收低至一个月低点,投资者担心周四欧洲央行的政策会议是否能推出解决债务危机的有效方案.

大盘股三星电子(005930.KS)收跌2.4%,至一周低点;现代汽车(005380.KS)大跌3.8%.

韩国综合股价指数.KS11收跌1.7%,至1,874.03点.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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