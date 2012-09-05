〔韩国股市〕收低1.7%至一个月低点,投资者对欧洲央行会议心存疑虑

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透首尔9月5日电---韩国股市周三收低至一个月低点,投资者担心周四欧洲央行的政策会议是否能推出解决债务危机的有效方案.
大盘股三星电子(005930.KS)收跌2.4%,至一周低点;现代汽车(005380.KS)大跌3.8%.
韩国综合股价指数.KS11收跌1.7%,至1,874.03点.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。