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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数跌1.1%创近五周收盘低点,市场担忧美国经济

路透东京9月5日电---日本股市日经指数周三跌至近五周收盘低点,因美国制造业和建筑支出数据疲弱,令市场对全球经济放缓的忧虑升温.

日经指数.N225下跌1.1%,至8,679.82点,跌破75日移动均线切入位8,767.82点.这是日股连续第五个交易日收低,创下7月初以来最长连跌.

东证股价指数.TOPX跌1.2%,报718.09点.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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