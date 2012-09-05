〔日本股市〕日经指数跌1.1%创近五周收盘低点,市场担忧美国经济

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透东京9月5日电---日本股市日经指数周三跌至近五周收盘低点,因美国制造业和建筑支出数据疲弱,令市场对全球经济放缓的忧虑升温.
日经指数.N225下跌1.1%,至8,679.82点,跌破75日移动均线切入位8,767.82点.这是日股连续第五个交易日收低,创下7月初以来最长连跌.
东证股价指数.TOPX跌1.2%,报718.09点.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。