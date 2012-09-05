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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 14:17 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元徘徊六周低位附近,无视澳洲良好GDP数据

路透惠灵顿/悉尼9月5日电---澳元和新西兰元周三在六周低位附近徘徊,受累于大宗商品价格下跌和中国经济放缓,尽管有数据显示澳洲第二季经济增长良好.[ID:nSB1760726]

澳元兑美元AUD=D4一度跌至1.0190美元,为7月25日以来最低,周二本地尾盘报1.0285美元.汇价现报1.0200美元,技术面暗示后市还将进一步走低.五日、10日和20日移动均线均预示汇价下跌.

支撑位见1.0170美元,为7月25日低位.

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