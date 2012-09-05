〔澳新汇市〕澳元和新西兰元徘徊六周低位附近,无视澳洲良好GDP数据

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透惠灵顿/悉尼9月5日电---澳元和新西兰元周三在六周低位附近徘徊,受累于大宗商品价格下跌和中国经济放缓,尽管有数据显示澳洲第二季经济增长良好.[ID:nSB1760726]
澳元兑美元AUD=D4一度跌至1.0190美元,为7月25日以来最低,周二本地尾盘报1.0285美元.汇价现报1.0200美元,技术面暗示后市还将进一步走低.五日、10日和20日移动均线均预示汇价下跌.
支撑位见1.0170美元,为7月25日低位.
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。