《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国广东省43亿元人民币五年期固息地方债9:50-10:30招标,建行/工行/中行主承 广东省42亿元七年期固息地方债9:50-10:30招标,建行/工行/中行主承 大唐集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及浦发银行主承 中电投集团35亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及国开行主承 招商局集团26亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行及建行主承 义马煤业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 赣粤高速( 600269.SS )12亿元一年期短期融资券041252036,票面利率4.40% 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融041256029,票面利率4.20% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1282314,票面利率4.82% 广东广晟资产经营公司20亿元五年期中票1282315,票面利率4.82% 无锡广电发展有限公司2亿元五年期中票1282316,票面利率5.89% 广州地铁总公司35亿元五年期中票1282317,票面利率4.82% 滨化股份( 601678.SS )7亿元五年期中票1282318,票面利率6.19% ============================================================================== 三、缴款: 浙江农资集团5亿元一年期短融 三花控股集团5亿元一年期短融 江苏沙钢集团23亿元一年期短融 开滦集团9亿元一年期短融 韶能股份( 000601.SZ )6亿元一年期短融 辽通化工( 000059.SZ )10亿元一年期短融 普天信息20亿元一年期短融 福建交通运输集团4.4亿元三年期中票 北京首都公路发展集团15亿元五年期中票 北京首都公路发展集团10亿元三年期中票 山东黄金集团17亿元五年期中票 福建投资开发集团12亿元五年期中票 中国供销集团10亿元一年期短融 梧州东泰国资公司10亿元七年期固息债1280263,票面利率7.40% 苏州相城城建公司18亿元七年期固息债1280264,票面利率6.95% 成都投资控股集团16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280265,票面利率6.30% ============================================================================== 四、还本付息: 工商银行( 601398.SS )130亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050502付息,票面利率3.77% 宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息,票面利率5.35% 铁道部200亿元10年期固息债1080105付息,票面利率3.88% 铁道部100亿元15年期固息债1080106付息,票面利率4.05% 太原高铁投资公司20亿元10年期固息债1080107付息,票面利率5.18% 丹东城投15亿元七年期浮息债(一年期shibor基准)1080108付息,基本利差2.81% 山西国电集团8亿元三年期中票1082150付息,票面利率4.05% 中国远洋( 1919.HK )( 601919.SS )50亿元10年期中票1082151付息,票面利率4.35% 江西铜业集团20亿元三年期中票1082152付息,票面利率3.39% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1082153付息,票面利率4.15% 河南投资集团5亿元三年期中票1082154付息,票面利率3.79% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --权威人士透露,由中国交通银行( 3328.HK )( 601328.SS )牵头的、在上海证券交易所大宗 交易平台交易的信贷资产证券化(ABS)试点工作正在紧锣密鼓地进行.此次该行可能率先出售 基建项目存量贷款. --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.9%) 8月居民消费价格指数(CPI) (7月为1.8%) 1-8月城镇固定资产投资 (1-7月为20.4%) 8月社会消费品零售总额 (7月为13.1%) 8月工业增加值 (7月为9.2%) 8月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关9/10公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 康熙泽/李宏薇