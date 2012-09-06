《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国广东省43亿元人民币五年期固息地方债9:50-10:30招标,建行/工行/中行主承 广东省42亿元七年期固息地方债9:50-10:30招标,建行/工行/中行主承 大唐集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及浦发银行主承 中电投集团35亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及国开行主承 招商局集团26亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行及建行主承 义马煤业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 赣粤高速(600269.SS)12亿元一年期短期融资券041252036,票面利率4.40% 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融041256029,票面利率4.20% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1282314,票面利率4.82% 广东广晟资产经营公司20亿元五年期中票1282315,票面利率4.82% 无锡广电发展有限公司2亿元五年期中票1282316,票面利率5.89% 广州地铁总公司35亿元五年期中票1282317,票面利率4.82% 滨化股份(601678.SS)7亿元五年期中票1282318,票面利率6.19% ============================================================================== 三、缴款: 浙江农资集团5亿元一年期短融 三花控股集团5亿元一年期短融 江苏沙钢集团23亿元一年期短融 开滦集团9亿元一年期短融 韶能股份(000601.SZ)6亿元一年期短融 辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融 普天信息20亿元一年期短融 福建交通运输集团4.4亿元三年期中票 北京首都公路发展集团15亿元五年期中票 北京首都公路发展集团10亿元三年期中票 山东黄金集团17亿元五年期中票 福建投资开发集团12亿元五年期中票 中国供销集团10亿元一年期短融 梧州东泰国资公司10亿元七年期固息债1280263,票面利率7.40% 苏州相城城建公司18亿元七年期固息债1280264,票面利率6.95% 成都投资控股集团16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280265,票面利率6.30% ============================================================================== 四、还本付息: 工商银行(601398.SS)130亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050502付息,票面利率3.77% 宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息,票面利率5.35% 铁道部200亿元10年期固息债1080105付息,票面利率3.88% 铁道部100亿元15年期固息债1080106付息,票面利率4.05% 太原高铁投资公司20亿元10年期固息债1080107付息,票面利率5.18% 丹东城投15亿元七年期浮息债(一年期shibor基准)1080108付息,基本利差2.81% 山西国电集团8亿元三年期中票1082150付息,票面利率4.05% 中国远洋(1919.HK)(601919.SS)50亿元10年期中票1082151付息,票面利率4.35% 江西铜业集团20亿元三年期中票1082152付息,票面利率3.39% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1082153付息,票面利率4.15% 河南投资集团5亿元三年期中票1082154付息,票面利率3.79% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --权威人士透露,由中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)牵头的、在上海证券交易所大宗 交易平台交易的信贷资产证券化(ABS)试点工作正在紧锣密鼓地进行.此次该行可能率先出售 基建项目存量贷款. --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.9%) 8月居民消费价格指数(CPI) (7月为1.8%) 1-8月城镇固定资产投资 (1-7月为20.4%) 8月社会消费品零售总额 (7月为13.1%) 8月工业增加值 (7月为9.2%) 8月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关9/10公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 康熙泽/李宏薇
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。