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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国广东省43亿元人民币五年期固息地方债9:50-10:30招标,建行/工行/中行主承
  广东省42亿元七年期固息地方债9:50-10:30招标,建行/工行/中行主承
  大唐集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及浦发银行主承
  中电投集团35亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及国开行主承
  招商局集团26亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行及建行主承
  义马煤业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承
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  二、新债上市:

  赣粤高速(600269.SS)12亿元一年期短期融资券041252036,票面利率4.40%
  陕西煤业化工集团35亿元一年期短融041256029,票面利率4.20%  
  北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1282314,票面利率4.82%
  广东广晟资产经营公司20亿元五年期中票1282315,票面利率4.82%  
  无锡广电发展有限公司2亿元五年期中票1282316,票面利率5.89%
  广州地铁总公司35亿元五年期中票1282317,票面利率4.82%
  滨化股份(601678.SS)7亿元五年期中票1282318,票面利率6.19%
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  三、缴款: 

  浙江农资集团5亿元一年期短融
  三花控股集团5亿元一年期短融
  江苏沙钢集团23亿元一年期短融
  开滦集团9亿元一年期短融
  韶能股份(000601.SZ)6亿元一年期短融
  辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融
  普天信息20亿元一年期短融
  福建交通运输集团4.4亿元三年期中票
  北京首都公路发展集团15亿元五年期中票
  北京首都公路发展集团10亿元三年期中票
  山东黄金集团17亿元五年期中票
  福建投资开发集团12亿元五年期中票
  中国供销集团10亿元一年期短融
  梧州东泰国资公司10亿元七年期固息债1280263,票面利率7.40%
  苏州相城城建公司18亿元七年期固息债1280264,票面利率6.95%
  成都投资控股集团16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280265,票面利率6.30%
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  四、还本付息:

  工商银行(601398.SS)130亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050502付息,票面利率3.77%
  宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息,票面利率5.35%
  铁道部200亿元10年期固息债1080105付息,票面利率3.88%
  铁道部100亿元15年期固息债1080106付息,票面利率4.05%
  太原高铁投资公司20亿元10年期固息债1080107付息,票面利率5.18%
  丹东城投15亿元七年期浮息债(一年期shibor基准)1080108付息,基本利差2.81%
  山西国电集团8亿元三年期中票1082150付息,票面利率4.05%
  中国远洋(1919.HK)(601919.SS)50亿元10年期中票1082151付息,票面利率4.35%
  江西铜业集团20亿元三年期中票1082152付息,票面利率3.39%
  阳泉煤业集团10亿元五年期中票1082153付息,票面利率4.15%
  河南投资集团5亿元三年期中票1082154付息,票面利率3.79%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
  
  --权威人士透露,由中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)牵头的、在上海证券交易所大宗
交易平台交易的信贷资产证券化(ABS)试点工作正在紧锣密鼓地进行.此次该行可能率先出售
基建项目存量贷款. 

  --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI)          (7月为-2.9%) 
                     8月居民消费价格指数(CPI)        (7月为1.8%) 
                     1-8月城镇固定资产投资           (1-7月为20.4%)
                     8月社会消费品零售总额           (7月为13.1%) 
                     8月工业增加值                   (7月为9.2%) 
                     8月房地产投资和销售情况月度报告

    国家海关9/10公布8月进出口贸易数据               (7月贸易顺差251.5亿美元) 

    国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 冉莹/边竞; 审校 康熙泽/李宏薇

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