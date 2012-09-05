俄罗斯远东地区：是浴火重生还是昙花一现？

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯海参崴9月3日电(记者 Denis Dyomkin)---列宁发展俄罗斯远东地区的愿景将成为俄罗斯总统普京在亚太峰会上发言的题中要义。亚太峰会本周将在俄罗斯太平洋港口城市海参崴举行。

列宁在1922年批准的计划称：“我们建议发达国家的资金用来建设连接伦敦、莫斯科、海参崴和北京的高速公路……我们会让他们知道，这将打开西伯利亚无法计量的巨大财富。”

90年后，克里姆林宫将俄罗斯在东部的窗口装饰一新，希望改善其在亚洲投资者眼中的形象，重新聚集政府在当地人心中的感召力。

沙俄曾以创纪录地时间完成了通往海参崴长达9,300公里的铁路线。苏联领导人赫鲁晓夫(nikita khrushchev)1959年的旧金山之行也让他获得了发展海参崴的灵感。

现如今，为吸引亚洲的投资者、观光客和投机者，俄罗斯向海参崴投入210亿美元巨资，并说服当地人留在故土。海参崴依然在很大程度上与俄罗斯其他地区相隔绝。

在普京今年5月重返总统宝座后，俄罗斯政府为发展远东地区设置了一个新的政府部门，这也意味着普京的战略重心正在从备受危机煎熬的欧洲转向太平洋地区的新兴经济体。

但在海参崴这个人口只有60万的城市，政府的注资并不能提高普京在当地人心目中的地位。

尽管这个城市有所变化，修建了新的港口、大桥和高速公路，但当地市民表示，这些合同都由内部人拿走，而这些钱本应更好地用于社会服务和房屋建设等用途上。

关于俄罗斯金角湾大桥，现年28岁的生物学家Yevgeny Skorkin表示：“我不会因此而感谢普京，他们用了好久才建好这座大桥。”

当地市民从上世纪初便渴望修建一座可以连接海参崴两个边远地区的大桥，但在普京拨款5亿美元预算用于建桥之前，该计划一直只是个梦想。

激动不已的海参崴市长Igor Pushkaryov表示：“直到现在，我们才算开始生活。我们正在打造一座欧洲城市。世界的中心在这里。”

夜晚的海参崴市中心格外安静，但至少灯火通明，这与20世纪90年代该城市饱受断电之苦形成鲜明对比。安装在桥塔上的激光炮直指夜空。但在俄罗斯欧洲腹地城市存在的外国餐厅和咖啡馆，在这里却无处可寻。

Igor Pushkaryov希望俄罗斯领导人对海参崴的关注不会在本周APEC峰会结束后而消退。他说：“我们真的希望这种关系能持续，人们很高兴。”

但并非所有人都像他一样如此欢欣鼓舞。

当地议员Artyom Samsonov在提到当地人对普京的态度时说：“没人会觉得特别温暖。”

普京在2007年国家电视台的答辩节目中承诺要增加投资，遏制滨海地区(Primorye)的人口流失。

尽管普京信誓旦旦，但海参崴受过教育的年轻人依然在流失，而当地又有了一项新的可用来炫耀的成果：又一座耗资10亿美元的大桥落成。

Samsonov说：“你不禁开始思考，他们花了多少钱来修建这座大桥，而最终谁需要这座桥？”（完）