〔澳洲股市〕收跌,受中国钢铁期货挫至历史低位拖累

金属期市：智利和印尼供应受扰支撑期铜走强，市场等待特朗普讲话

路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。