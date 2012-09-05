〔澳洲股市〕收跌,受中国钢铁期货挫至历史低位拖累

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透墨尔本9月5日电---澳洲股市周三下跌0.6%,因为上海钢铁期货跌至历史低位,引发铁矿石矿商股的新一波下挫,因为中国对炼钢原料--铁矿石的需求减弱.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下滑25点,报4,278.8点.周二下跌0.6%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。