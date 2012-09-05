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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 14:30 BJT

〔澳洲股市〕收跌,受中国钢铁期货挫至历史低位拖累

路透墨尔本9月5日电---澳洲股市周三下跌0.6%,因为上海钢铁期货跌至历史低位,引发铁矿石矿商股的新一波下挫,因为中国对炼钢原料--铁矿石的需求减弱.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下滑25点,报4,278.8点.周二下跌0.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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