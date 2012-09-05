版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 5日 星期三 14:29 BJT

〔标题新闻〕调查显示瑞典一年和两年后通胀率料分别为1.3%和1.7%,前次调查分别为1.5%和1.9%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E8JG00H]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐