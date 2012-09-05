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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 14:49 BJT

〔欧洲政经〕OECD秘书长称欧洲央行应支持西班牙

路透马德里9月5日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三在接受电台采访时表示,欧洲央行应该支持西班牙等正在进行必要调整的国家.

葛利亚称,对西班牙来说,全面的欧洲援助将是一个选项.

西班牙已经为该国受困的银行业申请了1,000亿欧元(1,270亿美元)的欧洲信贷额度,而且正在实施减支增税政策以实现严苛的预算赤字目标.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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