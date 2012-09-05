〔德国个股〕朗盛将斥资2.35亿欧元在中国广州新建橡胶厂

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透法兰克福9月5日电---德国特殊化学品集团朗盛(LXSG.DE)周三表示,计划斥资2.35亿欧元(2.95亿美元)在中国新建一座工厂,以从这个全球最大汽车市场的增长中分得一杯羹.
新厂位于广州扬子江河畔工业园(Changzhou Yangtze Riverside Industrial Park),计划2015年建成投产,其三元乙丙橡胶(EPDM)年产能将达16万吨.
朗盛上个月表示,由于欧洲经济疲弱且亚洲增长放缓,下半年获利料持平,但其并未下调全年预估.(完)
--编译 许娜;审校 石冠兰
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。