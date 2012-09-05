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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 15:47 BJT

〔德国个股〕朗盛将斥资2.35亿欧元在中国广州新建橡胶厂

路透法兰克福9月5日电---德国特殊化学品集团朗盛(LXSG.DE)周三表示,计划斥资2.35亿欧元(2.95亿美元)在中国新建一座工厂,以从这个全球最大汽车市场的增长中分得一杯羹.

新厂位于广州扬子江河畔工业园(Changzhou Yangtze Riverside Industrial Park),计划2015年建成投产,其三元乙丙橡胶(EPDM)年产能将达16万吨.

朗盛上个月表示,由于欧洲经济疲弱且亚洲增长放缓,下半年获利料持平,但其并未下调全年预估.(完)

--编译 许娜;审校 石冠兰

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