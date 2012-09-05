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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 14:42 BJT

〔中国经济〕国家统计局初步核实2011年GDP增长9.3%,上修0.1个百分点

路透北京9月5日电---中国国家统计局周三公布,初步核实2011年GDP增长9.3%,比初步核算数提高0.1个百分点.

统计局称,2011年国内生产总值现价总量为472,882亿元人民币,比初步核算数增加1,318亿元.

其中,第一产业增长速度为4.3%,比初步核算降低0.2个百分点;第二产业增长速度为10.3%,比初步核算数降低0.3个百分点;第三产业增长速度为9.4%,比初步核算数提高0.5个百分点.

按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.0%,第二产业占46.6%,第三产业占43.4%.

根据规定,年度国内生产总值核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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