《汇市简讯》英镑/美元受到1.5850处买盘的支撑;美元受惠于避险操作

0626GMT * 在美元受惠于避险操作之际,1.5850处的买盘提供支撑;标准普尔股指期货下跌5.75% * 韩国股市收低1.74%至一个月低位1,874点,日经指数收低1.09%至8,680点 * 更多英镑买盘挂在1.5830和1.5800-10,1.5825处有选择权到期 * 1.5876(亚洲市场高位)和1.5910(周二英国服务业PMI数据公布后所及高位)构成阻力 * 英国央行明日料将维持政策不变.美联储联邦公开市场委员会下周将召开会议.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=