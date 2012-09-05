〔澳洲个股〕矿企Fortescue出售旗下发电厂,股价挫低

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透墨尔本9月5日电---澳洲第三大铁矿石商Fortescue Metals Group (FMG.AX)周三表示,已同意以3亿美元出售一座电厂.昨天该公司甫宣布叫停铁矿石产能扩充并裁员,以支撑其债务沉重的资产负债表.
Fortescue今日盘初股价下跌多达10%,海外钢铁期货更进一步下跌,显示中国对铁矿石需求将疲弱,更加打击投资人对该公司的信心.
Fortescue协商出售其位于西澳Pilbara地区Solomon矿场的发电厂已有一段时间.
该公司决定今年削减资本支出16亿美元,并延后建置年产能为4,000万吨铁矿石产能,显示资源板块的情势正在快速改变.
上海螺纹钢期货周二跌至历史低点,加大已然承受中国需求骤降的铁矿石市场的压力.
上海期交所交投最活络的1月螺纹钢合约SRBcv1上日触及盘中低点3,276元人民币(520美元),为上海期交所2009年推出螺纹钢期货以来的最低.周二收低2.1%,至3,282元人民币.
Fortescue Metals Group周三在澳股暴跌8.5%,报3.120澳元.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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