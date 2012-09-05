〔澳洲个股〕矿企Fortescue出售旗下发电厂,股价挫低

路透墨尔本9月5日电---澳洲第三大铁矿石商Fortescue Metals Group (FMG.AX)周三表示,已同意以3亿美元出售一座电厂.昨天该公司甫宣布叫停铁矿石产能扩充并裁员,以支撑其债务沉重的资产负债表.

Fortescue今日盘初股价下跌多达10%,海外钢铁期货更进一步下跌,显示中国对铁矿石需求将疲弱,更加打击投资人对该公司的信心.

Fortescue协商出售其位于西澳Pilbara地区Solomon矿场的发电厂已有一段时间.

该公司决定今年削减资本支出16亿美元,并延后建置年产能为4,000万吨铁矿石产能,显示资源板块的情势正在快速改变.

上海螺纹钢期货周二跌至历史低点,加大已然承受中国需求骤降的铁矿石市场的压力.

上海期交所交投最活络的1月螺纹钢合约SRBcv1上日触及盘中低点3,276元人民币(520美元),为上海期交所2009年推出螺纹钢期货以来的最低.周二收低2.1%,至3,282元人民币.

Fortescue Metals Group周三在澳股暴跌8.5%,报3.120澳元.(完)