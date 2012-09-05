〔日本股市〕日经指数创下近五周收盘低点,因市场担忧全球经济成长(更新版)

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(新增细节)
路透东京9月5日电---日本股市日经指数周三降至近五周收盘低点,因美国制造业和建筑支出数据疲弱,加剧市场对全球经济放缓的忧虑.
对中国相关股票的空头押注亦拉低大盘,因一些投资者考虑到中国经济突然放缓的因素.有关中国经济成长疲弱的担忧冲击大宗商品,其中铁矿石价格.IO62-CNI=SI降至2009年10月以来的最低位.
"目前日本市场的投资者主要担忧中国情势,不过美国方面的情况使得投资者更急切观望将于周五出炉的就业数据,"三井住友投资信托首席投资官Mass Odd称.
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。