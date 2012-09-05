〔日本股市〕日经指数创下近五周收盘低点,因市场担忧全球经济成长(更新版)

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路透东京9月5日电---日本股市日经指数周三降至近五周收盘低点,因美国制造业和建筑支出数据疲弱,加剧市场对全球经济放缓的忧虑.

对中国相关股票的空头押注亦拉低大盘,因一些投资者考虑到中国经济突然放缓的因素.有关中国经济成长疲弱的担忧冲击大宗商品,其中铁矿石价格.IO62-CNI=SI降至2009年10月以来的最低位.

"目前日本市场的投资者主要担忧中国情势,不过美国方面的情况使得投资者更急切观望将于周五出炉的就业数据,"三井住友投资信托首席投资官Mass Odd称.