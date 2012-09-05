〔中国股市〕沪综指刷新43个月新低,钢铁、银行等权重股领跌

韩国数据：3月制造业景气判断指数较上月微升至2015年3月来最高－央行调查
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透上海9月5日电---中国股市沪综指周三刷新43个月收盘新低,钢铁、银行等权重股拖累大盘.分析人士指出,在实体经济活跃度持续降低,及上市公司半年报疲弱制约下,市场缺乏上涨动力.
沪综指.SSEC收报2,037.681点,跌5.968点,或0.29%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额448亿元人民币,上日为475亿元.
华西证券分析师曹雪峰表示,目前实体经济还没有起色,且上市公司半年报,剔除石油、石化和金融股之外的净利润同比下降16%,反映到股票市场上,即仍然缺乏强有力的上涨动力.
"不排除数据公布前市场或跌破2,000点,最起码经济得有趋稳的信号或迹象出现,市场才能够有所表现."他预计.
今日钢铁、煤炭及银行股板块继续跌幅居前,国内工程机械龙头三一重工(600031.SS)收报8.95元,跌3.66%.民生银行(600016.SS)因遭遇大宗交易抛售消息影响,跌3.7%,报5.47元,并带动银行股板块整体走低.
沪深300指数.CSI300收低0.21%,报2,199.875点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,206.6点,跌0.22%,成交量为349,254手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。