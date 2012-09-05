〔全球金市〕金价小跌但仍距近六个月高位不远,市场关注欧洲央行会议

路透新加坡9月5日电---金价周三小跌,但距离上交易日所及的近六个月高位不远,因为疲弱的美国数据增强了央行祭出刺激举措的预期,同时投资者关注本周即将举行的关键的欧洲央行会议,以期从中觅得交投线索.

美国制造业在上月出现三年多来最严重的萎缩[ID:nSB1760168],提升了美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能很快祭出行动来支撑脆弱经济的预期.欧洲央行在周四政策决定会议前亦面临拉低过高借贷成本的压力.