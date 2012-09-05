〔全球金市〕金价小跌但仍距近六个月高位不远,市场关注欧洲央行会议

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透新加坡9月5日电---金价周三小跌,但距离上交易日所及的近六个月高位不远,因为疲弱的美国数据增强了央行祭出刺激举措的预期,同时投资者关注本周即将举行的关键的欧洲央行会议,以期从中觅得交投线索.
美国制造业在上月出现三年多来最严重的萎缩[ID:nSB1760168],提升了美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能很快祭出行动来支撑脆弱经济的预期.欧洲央行在周四政策决定会议前亦面临拉低过高借贷成本的压力.
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。