〔东京汇市〕欧元兑美元微跌,但欧洲央行会议之前继续受到支撑

路透东京9月5日电---欧元兑美元周三在亚洲市场微跌,但在周四欧洲央行(ECB)会议之前欧元获得的支撑未有改变.市场预期欧洲央行将在本次会议上公布其购债计划的细节.

欧元兑美元EUR=跌0.3%至1.2526,脱离周二高点1.2629,但仍距离上周五在电子交易系统EBS上创下的高点1.26378不远,这是其7月初以来的最高点.