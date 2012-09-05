〔东京汇市〕欧元兑美元微跌,但欧洲央行会议之前继续受到支撑

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
* 据称欧元止损单挂在1.2475美元下方
* 澳元跌至六周低点,受中国经济放缓担忧打压
路透东京9月5日电---欧元兑美元周三在亚洲市场微跌,但在周四欧洲央行(ECB)会议之前欧元获得的支撑未有改变.市场预期欧洲央行将在本次会议上公布其购债计划的细节.
欧元兑美元EUR=跌0.3%至1.2526,脱离周二高点1.2629,但仍距离上周五在电子交易系统EBS上创下的高点1.26378不远,这是其7月初以来的最高点.
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。