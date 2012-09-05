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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:06 BJT

〔韩国债市〕10年期公债收益率首次低于央行政策利率,市场预期下周降息

路透首尔9月5日电---韩国公债周三大涨,因市场益发预期央行可能在下周降息,10年期公债收益率首次跌破央行的政策利率.

韩国10年期公债收益率KRTSY10Y=KQ收低四个基点,报2.98%,韩国央行指标利率--七天回购利率KROCRT=ECI为3.00%.(完)

--编译 李婷仪; 审校 田建华

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