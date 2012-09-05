〔英国金融〕监管机构要求银行业者改变销售激励机制以确保诚信

路透伦敦9月5日电---英国金融服务监管局(FSA)周三表示,英国银行业者对销售人员的奖励方式会诱发金融产品销售过程中的误导,因此或需要新规定以保护消费者.

FSA执行董事Martin Wheatley表示,应该对企业文化加以改进,以便客户不仅仅被看作是"销售对象",而且更是"服务对象".

他表示,企业并须改变对销售团队的激励机制,并暗示可能会引入更为严格的监管.

"也在考虑引入新规,以确保这种更为公平的新方法被硬性引入企业的业务之中,而且即便是有企业不尊重新规,也具有强制性,"Wheatley表示.

二十多年来,从养老金到住房贷款,再到产品保险,英国消费者饱受着销售误导丑闻的困扰.(完)