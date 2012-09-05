《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦9月5日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日第二次上攻1.2630美元失利,留下一个可能偏空的"双顶"需要消化.今日早间最近指标蜡烛线实体中部被突破,构成支撑的55日指数移动均线区间再度暴露出来.若汇价跌穿该均线,亦将意味着与8月初高位1.2444美元重合,而且将使汇价前景愈发回退为偏空.关键短期支撑位在1.2465美元.
欧元/英镑:以一周五个工作日调整后的一目均衡云区高端一直构成汇价的阻力,而且8月/9月的"圆顶型态"似乎成形,形成第二个较低的顶部0.7957(之前为0.7963).目前在0.7885英镑处的一目均衡基准线,以及目前云区较低端0.7868均面临危险,因为"圆顶型态"下看0.7849英镑.若汇价进一步下滑,有可能会触及0.7813.
澳元/美元:反弹力道不尽理想,由于目前在一目均衡云区下方出现卖家,汇价走势仍显得沉重.由此汇价可能很快下探7月末所及低位1.0170美元,亦可能会进一步下探更早的低位1.0100美元.动态阻力位在云区底部(1.0230美元)及一目均衡转换线1.0315美元.需要站上1.0400\50美元,才能触发轧空.
纽约 当日 今年来 2011年
0737GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2522 1.2564 -0.33 -3.27 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.39 78.38 +0.01 +1.88 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.16 98.51 -0.36 -1.42 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9592 0.9555 +0.39 +2.30 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5852 1.5868 -0.10 +2.04 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9889 0.9858 +0.31 -2.98 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0177 1.0219 -0.41 -0.47 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7920 0.7938 -0.23 +1.75 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.760 80.110 -0.44 +1.42 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.080 62.220 -0.23 +3.76 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.26 124.44 -0.14 +3.96 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2841 1.2860 -0.15 -2.17 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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