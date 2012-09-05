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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:33 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行副总裁丹亭称,瑞郎汇率依然被高估

路透苏黎世9月5日电---瑞士央行副总裁丹亭周三表示,瑞士央行仍认为瑞郎汇率被高估,尽管此前其对瑞郎/欧元实施了1.20的汇率上限.

丹亭是在一个有关瑞士房地产市场的演讲中发表上述评论的.瑞士央行维持超低利率以抑制瑞郎升势的政策,也提高了该国楼市热度.(完)

--编译 丁琦;审校 于春红

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