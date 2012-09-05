〔泰国央行〕维持政策利率在3.00%不变,一如预期

纽约期市：期棉下跌，受农产品跌势及美元上涨影响

路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)