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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:35 BJT

〔泰国央行〕维持政策利率在3.00%不变,一如预期

路透曼谷9月5日电---泰国央行周三一如预期将政策利率维持在3.00%不变,认为当前利率水准依然恰当,并表示:

* 国内需求将帮助抵消全球经济增长放缓的影响

* 通胀压力减弱,不再是令人担忧的问题

* 2012年该国GDP增长率料仍然为5.7%(完)

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