〔表格〕外资在韩国股市卖超487亿韩元

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透首尔9月5日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超487亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月05日 -48.7 -450.0 507.2
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
8月30日 -139.5 -192.8 321.0
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
8月27日 348.9 -151.5 -160.7
8月24日 -223.5 47.3 183.3
8月23日 77.9 -62.2 -6.1
8月22日 177.7 -168.0 10.9
8月21日 250.9 -58.4 -176.4
8月20日 7.7 28.7 -37.0
8月17日 491.6 -20.0 -241.4
8月16日 321.8 -107.7 -196.7
8月14日 390.0 -54.7 -324.9
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本月以来 27.0 -505.1 494.3
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今年以来 11,577.0 1,910.7 -9,439.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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