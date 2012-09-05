〔标题新闻〕到2016年法国电力供给安全料恶化,因一批老旧电厂将关闭--电网公司RTE

韩国数据：3月制造业景气判断指数较上月微升至2015年3月来最高－央行调查
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
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这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。