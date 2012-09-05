〔金属期市〕LME期铜下跌,欧洲央行即将祭出刺激举措的憧憬降温

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透新加坡9月5日电---伦敦期铜周三下跌,因对欧洲央行本周宣布宽松举措的憧憬消退,但有关中国增加铁路支出的消息扶助遏制铜价跌势.
法国和意大利周二向欧洲央行(ECB)施加更大的压力,要求ECB本周同意采取措施以降低欧元区南部成员国的举债成本.但欧洲央行料将在周四概述,而不是详细阐述其购债策略,以对政治家保持压力,促使他们控制赤字和债务水平.[ID:nSB1760214]
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。