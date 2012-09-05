〔金属期市〕LME期铜下跌,欧洲央行即将祭出刺激举措的憧憬降温

路透新加坡9月5日电---伦敦期铜周三下跌,因对欧洲央行本周宣布宽松举措的憧憬消退,但有关中国增加铁路支出的消息扶助遏制铜价跌势.

法国和意大利周二向欧洲央行(ECB)施加更大的压力,要求ECB本周同意采取措施以降低欧元区南部成员国的举债成本.但欧洲央行料将在周四概述,而不是详细阐述其购债策略,以对政治家保持压力,促使他们控制赤字和债务水平.[ID:nSB1760214]