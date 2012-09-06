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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 10:39 BJT

〔新债招标〕广东省五年期地方债利率3.21%,七年期3.40%--业内人士

路透北京9月6日电---业内人士周四透露,中国广东省政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率 为3.21%;同时发行的七年期品种中标利率为3.40%.

广东省本次地方债招标,为今年地方政府自主发行第二单,发行规模86亿元人民币,五年和七年期品种各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率,按年付息.

上海市政府8月23日招标发行今年首单自主发行地方债,其中五年期品种中标利率3.25%,七年期品种3.39%.两支债中标利率均明显低于财政部代理发行品种,投标倍数亦双双突破2倍.交易员表示,上海经济实力强,压低其发债成本.更重要的是,承销机构承受政府压力,非市场化因素对招标的影响更大.[ID:nSB1739822]

今年以来,财政部已代理发行了八期,总额共计1,795亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306](完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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