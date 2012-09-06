《中国数据观测》8月M2增速料第四个月提高,新增贷款回升至6,000亿

* 公布内容: 中国8月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚9月15日

--调查结果:

8月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 14.0 13.5-14.2 13.9 14.7 22

新增人民币贷款(亿元) 6,000 5,000-6,800 5,401 4,926 22

人民币贷款余额同比 15.9 15.8-16.2 16.0 16.6 14

--数据要点:

中国8月新增人民币贷款预计为6,000亿元,高于上月的10个月新低亦高于去年同期.但对于信贷支持经济"稳增长"的厚望,这一规模仍显不足.

接受路透调查的22家机构预测中值显示,广义货币供应量(M2)同比增速则料升至14.0%,为连续第四个月回升;人民币贷款余额同比增速则有望在15.9%,微低于上月的16.0%.

有上月新增贷款低于预期但社会融资规模仍在万亿以上的案例之后,市场对新增贷款的期望有所降低,转而更关注社会融资规模.认为债市融资规模的快速膨胀成为实体经济的有力支撑.

广发银行宏观分析师颜岩就称,随着政府新审批项目的陆续开工,预计贷款结构会有改善,中长期贷款增加,而票据融资规模压缩.

"但规模仍很难有大的增长.制约有两个,一个是需求,一个是价格."他表示.

交通银行亦预计,未来投资增速有所回升和楼市有所回暖对信贷需求、特别是中长期贷款需求的拉动作用会逐步显现.政策向松微调背景下银行信贷供应能力也较强,但政策不会大幅放松和高杠杆率限制企业借贷能力也制约信贷增速过快.所以未来信贷增量会较为平稳,维持全年新增贷款8-8.5万亿的判断.

中央已推出一系列"稳增长"的举措并强调当前重要的是促进投资的合理增长.国家发改委近几个月已加快重大项目审批速度,包括贵州、湖南等地方政府也纷纷推出新投资计划.

虽然"稳增长"的呼声每日剧增,但中国新增信贷不旺的格局仍未有明显改善,正在承受"四万亿"后遗症--坏账困扰的银行家们非常谨慎.

21世纪经济报 道周二报导称,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)8月新增人民币贷款约2,200亿元,与上月持平.[ID:nSB1758234]

中国央行行长周小川上月称,中国经济增长下行压力仍然较大,维护金融稳定亦面临新的挑战,因此要加快重点领域和关键环节改革,完善逆周期宏观审慎管理框架.他并在另一个场合称"不排除任何一种货币政策工具的运用."[ID:nSB1742600][ID:nSB1738324]

若8月新增贷款或M2增幅超出预期,将为资本市场带来信心,目前投资者关注的焦点已经不是三季度是不是底,而是四季度会不会多少有些起色.8、9月份的金融支持因此显得格外重要,市场关注政府稳增长政策的连续出台到底有没有产生效果.

中国央行周二进行的400亿元14天期逆回购则打破上周四的稳势,下跌5个基点(bp)至3.50%;自上周二算起,该利率一周内已是降了两次.[ID:nSB1758874]逆回购引导长期资金利率下行意图明显,短期内降准预期仍较弱.

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

澳新银行 13.9 600.0 ~

交通银行 14.2 630.0 ~

巴克莱资本 13.9 560.0 ~

西班牙对外银行 13.8 590.0 15.9

中银国际 14.1 600.0 16.2

交银国际 14.0 600.0 16.0

美银美林 14.0 680.0 16.1

建设银行 13.6 600.0 15.9

中金公司 13.5 650.0 15.9

中信证券 14.0 600.0 ~

星展银行 14.0 600.0 15.9

光大银行 13.9 550.0 ~

高盛 14.0 670.0 ~

广发银行 14.0 630.0 ~

华宝信托 14.0 580.0 15.9

兴业银行 14.0 600.0 15.9

ING金融市场 13.6 660.0 ~

北京领先国际

金融资讯 14.0 595.0 15.9

上海证券 13.8 500.0 15.9

申银万国 13.7 546.8 15.8

瑞银集团(UBS) 14.0 600.0 15.9

浙商证券 14.0 600.0 15.9

注:~表示数据未提供.(完)