《汇市简讯》今日有大规模的期权到期

0752GMT

* 更多的欧元/美元期权将到期,执行价在1.2500、1.2525、1.2530、1.2550和1.2585,其后是1.2650

* 美元/日圆期权的执行价在78.00和78.60.欧元/日圆期权执行价在97.60-70和99.00

* 英镑/美元的到期期权在1.5825.欧元/英镑期权在0.7940.澳元/美元期权在1.0250和1.0200

* 欧元/瑞典克朗期权执行价在8.4000、8.4240和8.4390(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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