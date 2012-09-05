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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 16:34 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元跌至八周低点,遭澳洲央行或将降息臆测拖累

路透伦敦9月5日电---澳元兑美元AUD=D4周三跌至八周低点1.0168美元,因市场猜测澳洲央行或降息,以保护经济不受商品价格下跌和中国经济成长放缓的影响.(完)

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