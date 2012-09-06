《中国数据观测》8月进出口增速均在3%左右,顺差继续收窄至198亿美元

* 公布内容: 8月进出口贸易数据

* 公布时间: 9月10日(周一)

--调查结果:

指标 8月中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

出口(%) 3.0 -1.9至7.2 1.0 24.5 22

进口(%) 3.5 -3.6至7.3 4.7 30.2 22

贸易顺差(亿美元) 198 129至320 251.47 177.6 23

--数据要点:

路透调查综合逾20位机构分析师的预测中值显示,中国8月出口延续个位数的增幅,但较上月略有回升,反映欧债危机下外需依旧疲弱;而进口持续下降,显示中国经济下行压力仍大,内需不振.全月贸易顺差继续收窄至198亿美元.

中国7月份的贸易数据曾因远低于市场预期令人大跌眼镜,7月出口创下今年1月来最低位,昭显受内外需双双疲弱夹击的中国经济仍未摆脱下行趋势.中国官方此前多次表态,有信心实现全年10%的贸易增速目标.

交通银行金融研究中心报告预计,8月份中国经济形势未能明显回暖,企业生产活动意愿不强,国内消费也偏弱,进口需求仍然较低;加之日本、德国等中国主要进口国的出口状况不佳,也侧面反映了8月份国内进口弱势.

出口方面,交行报告预计8月份世界经济复苏步伐仍然缓慢,美国、日本经济的此前好转未能持续,市场悲观情绪再次蔓延,8月份出口的外部形势严峻.国内稳出口政策短期内难以见效,预计8月份出口规模可能回落至1,700亿美元左右,出口增速将由正转负.预计未来出口难以根本改观.

瑞银报告就认为,受企业去库存及国际大宗商品市场价格回落,预计8月进口增幅会放缓至3.5%左右,而出口增幅预计在2.5%左右.

刚刚公布的中国8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.[ID:nSB1756914]

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 1.0 -0.2 19.80

交通银行 -1.9 0.3 14.00

巴克莱资本 1.0 4.0 13.00

西班牙对外银行 0.5 -3.0 30.59

中银国际 3.4 5.2 15.70

交银国际 5.0 6.0 17.00

美银美林 3.0 5.0 15.30

国开证券 4.0 1.4 22.60

建设银行 -1.9 -3.6 20.00

中金公司 -1.0 2.0 12.90

中信证券 5.7 5.4 19.30

星展银行 2.8 3.7 29.70

光大证券 5.0 3.5 21.10

高盛 3.0 0.0 23.10

广发银行 ~ ~ 32.00

华宝信托 0.0 -2.0 21.00

兴业银行 5.5 4.8 18.00

ING金融市场 3.5 0.0 23.90

北京领先国际金融资讯 6.4 5.4 20.50

上海证券 1.0 -0.4 20.00

申银万国 7.2 7.3 18.80

瑞银集团 2.5 3.5 16.70

浙商证券 4.0 7.0 13.90 (完)