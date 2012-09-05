〔路透基点〕台湾中租迪和旗下Chailease Finace(BVI)寻求1亿美元贷款

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾中租迪和海外子公司Chailease Finace(BVI)在市场寻求一笔1亿美元三年期定期贷款融资.
台湾土地银行和日本瑞穗实业银行是受托牵头行和额度分配行.台湾土地银行为代理行.
是次融资由其母公司中租迪和提供担保,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点,借款人将支付额外利差.
银行受邀以下列三种等级参贷:
承贷2,000万美元者,费用45个基点,含所有费用价码为151.7个基点,并获受托牵头行头衔;
承贷1,000万-1,900万美元,费用10个基点,含所有费用价码为138.7个基点,获管理行头衔;
承贷500-900万美元,费用5个基点,含所有费用价码为136.9个基点,为一般参贷行头衔.
是次贷款在一年半宽限期后,将分四期每半年不等额偿还,贷款平均年限为2.7年.
募资将用于营运资本.
借款人上次涉足市场为2011年8月一笔1亿美元三年期贷款,当时贷款利率为较LIBOR加码100个基点.(完)
--编译 石冠兰; 审校 李婷仪/高琦
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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