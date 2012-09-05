〔路透基点〕台湾中租迪和旗下Chailease Finace(BVI)寻求1亿美元贷款

路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾中租迪和海外子公司Chailease Finace(BVI)在市场寻求一笔1亿美元三年期定期贷款融资.

台湾土地银行和日本瑞穗实业银行是受托牵头行和额度分配行.台湾土地银行为代理行.

是次融资由其母公司中租迪和提供担保,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点,借款人将支付额外利差.

银行受邀以下列三种等级参贷:

承贷2,000万美元者,费用45个基点,含所有费用价码为151.7个基点,并获受托牵头行头衔;

承贷1,000万-1,900万美元,费用10个基点,含所有费用价码为138.7个基点,获管理行头衔;

承贷500-900万美元,费用5个基点,含所有费用价码为136.9个基点,为一般参贷行头衔.

是次贷款在一年半宽限期后,将分四期每半年不等额偿还,贷款平均年限为2.7年.

募资将用于营运资本.

借款人上次涉足市场为2011年8月一笔1亿美元三年期贷款,当时贷款利率为较LIBOR加码100个基点.(完)