〔中国公开市场〕今日将进行400亿元逆回购,本周将净回笼520亿元

路透上海9月6日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行400亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和14天,而昨天申报需求的28天期品种则未现身.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼520亿元.

其中七天期逆回购操作量为200亿元,14天期为200亿元.

周二央行进行了550亿元七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.40%.同时进行的400亿元14天期逆回购则打破上周四的稳势,下跌5个基点(bp)至3.50%;自上周二算起,该利率一周内已降了两次.

央行公开市场上周共进行1,650亿元逆回购,滚动操作已持续10周,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.上周三新增28天期逆回购需求申报,为近10年来首见,但上周四并未最终操作.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)