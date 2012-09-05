〔中港股市〕恒指录得逾六周最差单日表现,内地股市仍处于三年半低位

* 恒生指数下跌1.5%,沪深300指数下滑0.2%

* 香港股市成交值录得逾三周最佳表现

* 联想集团大跌,受日本NEC出售其股份拖累

* 民生银行下挫,因摩根大通下调其评级

路透香港9月5日电---香港股市周三录得逾六周最差单日表现,受到对经济成长敏感的中资银行股和能源股表现不佳的拖累,因此前部分中资银行股遭券商降级,同时煤炭价格下滑加重了市场对内地经济增长乏力的担忧.

中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)在香港和上海两地市场均下挫近4%,此前摩根大通与瑞士信贷均下调该股评级,因担忧同国有银行相比,该行更为依赖企业存款,受此拖累程度或更大.