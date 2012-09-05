〔中港股市〕恒指录得逾六周最差单日表现,内地股市仍处于三年半低位

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
* 恒生指数下跌1.5%,沪深300指数下滑0.2%
* 香港股市成交值录得逾三周最佳表现
* 联想集团大跌,受日本NEC出售其股份拖累
* 民生银行下挫,因摩根大通下调其评级
路透香港9月5日电---香港股市周三录得逾六周最差单日表现,受到对经济成长敏感的中资银行股和能源股表现不佳的拖累,因此前部分中资银行股遭券商降级,同时煤炭价格下滑加重了市场对内地经济增长乏力的担忧.
中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)在香港和上海两地市场均下挫近4%,此前摩根大通与瑞士信贷均下调该股评级,因担忧同国有银行相比,该行更为依赖企业存款,受此拖累程度或更大.
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。