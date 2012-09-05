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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 18:08 BJT

〔韩国个股〕三星SDI终止与德国博世公司的电池合资企业SB LiMotive

路透首尔9月5日电---韩国充电电池制造商三星SDI(006400.KS)周三表示,将支付9,500万美元从德国合作伙伴手中买下电池制造商SB LiMotive的50%股权,从而结束了这家2008年建立起来的合资企业.

三星和德国博世公司(Robert Bosch GmbH)[ROBG.UL]终止合作伙伴关系,因双方对未来战略存在分歧.

三星表示,取得全部股权后,将有利于公司加快制定决策,并与其充电电池业务产生协同效应.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/于春红

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