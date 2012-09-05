〔韩国个股〕三星SDI终止与德国博世公司的电池合资企业SB LiMotive

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透首尔9月5日电---韩国充电电池制造商三星SDI(006400.KS)周三表示,将支付9,500万美元从德国合作伙伴手中买下电池制造商SB LiMotive的50%股权,从而结束了这家2008年建立起来的合资企业.
三星和德国博世公司(Robert Bosch GmbH)[ROBG.UL]终止合作伙伴关系,因双方对未来战略存在分歧.
三星表示,取得全部股权后,将有利于公司加快制定决策,并与其充电电池业务产生协同效应.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/于春红
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。