〔中国债市〕七天回购利率掉头向上施压利率债,部分短融等信用债受青睐

路透北京9月5日电---中国银行间债市周三现券走势显分化.市场人士表示,基准七天质押式回购利率掉头向上,以及七年国债边际利率的走高,均令相应利率债承压;而短融等信用债品种,则受到部分机构的青睐.

"现券收益率整体反弹了一点,基本上是货币市场的变化有人没想到,央票收益率上涨多些,"上海一银行交易员称,"七年国债和五年进出口债机构顶了一下(结果)后,基本上认可结果."

华中地区一券商交易员则表示,剩余期限半年以内的短期融资券成交很活跃,收益率有所下行;部分城投债则因收益优势,受到一些机构的青睐.

其进一步指出,将视三季度末的资金变化以及收益率回调情况,决定是否介入现券买入,或择机获利或为明年盈利做准备.

银行间市场周三七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS调头向上,并再度恢复至央行同期限逆回购定价附近.交易员表示,七天期利率走出昨日的"洼地"实属正常,而部分大行开盘做价,为市场定下基调.[CN/CN]

周三招标发行的七年期国债和进出口银行五年期固息债,中标利率均基本与预期持平.国内经济寻底之路尚未结束,加之近期虽资金价格有所波动但流动性向好,都在一定程度上提振了一级市场的买需.[ID:nSB1760874]

二级市场上,剩余期限约6.76年的固息国债12国债10券最新双边报价对应收益率CN120010=CFXS为3.28%/3.26%,上日末笔为3.27%/3.22%;剩余期限约0.20年的固息短融11中化工CP002券最新双边报价对应收益率CN041153006=CFXM为3.7601%/3.7601%,上日末笔为3.85%/3.85%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.1548 3.4275

上日 2.0233 2.4985

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9109/2.8436

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6673/2.6083

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1444/3.0844(完)

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