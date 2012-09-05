〔路透基点〕山东信发10亿元人民币等值贷款案定价浮出水面--RLPC

路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,山东信发集团为子公司新疆茌平信发铝业有限公司筹集的等值10亿元人民币(1.57亿美元)三年期贷款案定价已浮出水面.

贷款可以人民币或美元提取.据闻人民币定价为人行基准利率的105-110%,美元定价则是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点水准低段区间.

消息人士表示,德意志银行新加坡分行正在寻找放贷行.

并已与中选的中资和在华外资银行进行了接触.

消息人士透露,该案将于9月末开启.

此前消息透露呈,母公司和子公司都将成为借款方.

资金将用于合同的提前融资.贷款将由应收账款作为担保.

当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)