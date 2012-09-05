〔路透基点〕山东信发10亿元人民币等值贷款案定价浮出水面--RLPC

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,山东信发集团为子公司新疆茌平信发铝业有限公司筹集的等值10亿元人民币(1.57亿美元)三年期贷款案定价已浮出水面.
贷款可以人民币或美元提取.据闻人民币定价为人行基准利率的105-110%,美元定价则是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点水准低段区间.
消息人士表示,德意志银行新加坡分行正在寻找放贷行.
并已与中选的中资和在华外资银行进行了接触.
消息人士透露,该案将于9月末开启.
此前消息透露呈,母公司和子公司都将成为借款方.
资金将用于合同的提前融资.贷款将由应收账款作为担保.
当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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