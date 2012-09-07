泰国达官显贵的特权：有罪不罚

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Martin Petty

路透曼谷9月4日电---一辆银色被撞凹的法拉利汽车，一名死去的泰国警察，他的屍体被法拉利拖出了200米后压在了车轮下，一名家族司机也做好为红牛集团27岁的未来继承人背黑锅的准备了。

这是泰国各大媒体周二的头条新闻，也是互联网上的热门话题。泰国网民普遍认为，富人和政治精英有罪不罚的文化将再次上演。

警方称，红牛功能饮料创始人许书标(Chaleo Yoovidhya)的孙子沃拉育(Vorayuth Yoovidhya)在驾驶法拉利轿车撞死一名警察后肇事逃逸，但随后认罪。在提交了50万泰铢(1.6万美元)保释金后，沃拉育随即获释。

尽管沃拉育尚未出庭，但泰国公众似乎确信，正义肯定无法得到伸张。

发布在泰国Panthip.com网站上的一篇评论称："监狱只是为穷人准备的。富人永远不会受惩，肯定会有替罪羊。"

另一篇发表在新闻网站Manager.co.th上的评论称："他可能只会获得缓刑。一条人命值多少钱？"

缓刑似乎是政治权贵或人脉广大的泰国人逃避惩罚的常态。

7月份在前后不过五天时间内，两名执政党议员和前副总理被控诽谤罪，获缓期徒刑，而泰国上议院议长提拉德·米翩(Teeradej Meepien)虽被判定在担任首席调查员期间非法获得每月的会议津贴，但并未入狱。

《曼谷邮报》(Bangkok Post)的政治和社会评论员 Voranai Vanijaka表示："很多案例的共性就是，这些责任人的第一反应就是'我如何能逃脱惩处？'"

"重要的是你的人脉，而不是你知道什么，这是现如今的社会文化规则。人们认为富人和人脉广大者能逃脱惩罚。泰国人对此很厌恶，但我们接受这一点。"(完)