〔中国汇市〕人民币连续第二日微幅收跌,客盘指引市场方向(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币继续微幅走跌

* 中间价随隔夜欧元走低至逾两周来最弱水平

* 午后购汇盘略多但整体相对平静,现汇价格维持窄幅波动

* 料今后一段时间在6.34-6.36之间波动

* 希拉里访华料影响有限,因人民币升值压力已减轻

路透北京9月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三连续第二日微幅收跌.中间价随隔夜欧元走势开低至逾两周来最弱水平,午后虽出现部分购汇盘,但整体客盘表现平静,现汇价格在中间价附近窄幅波动.

华东一银行交易员称,市场相对比较平稳,估计在十八大以前市场仍将以维稳为主,不会有大的变化,客盘的动向将指引市场方向,估计今后会在6.3400-6.3600之间波动.

"十八大之前市场应该不会有太大的动作,投资者也不会轻易去赌方向,"上述交易员称,影响市场的重大因素除了客盘外,就是欧美经济状况,包括QE3等.

另有上海一位银行交易员反映,客户当前对价格十分敏感,6.34元阻力位很重要,昨天即期汇价走强至6.34元下方时刺激作用比较大,客户趁美元便宜入场购汇令美元反弹,今天预计6.345元阻力较大,有可能会跌破6.35元.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3492 6.3406 6.3546 6.3460 6.3402 6.3473

上述交易员称,人民币中间价和早盘的走势跟隔夜欧元下跌有关系,感觉目前欧元利好消息出得差不多了,而反过来美国的利空有点出尽的意思,所以欧元有些走软.

欧元兑美元在连涨两日后走软,投资者越发谨慎地认为,欧洲央行解决区内债务危机的计划可能缺少细节.东京汇市欧元/美元EUR=跌0.3%至1.2531,脱离周二高点1.2629,但仍未远离上周五高点1.26378,这是其7月初以来的最高点.[FRX/CN]

美国国务卿希拉里·克林顿9月4日至5日访华.这是她今年以来第二次访华.不过交易员认为,这对人民币汇率影响不大,当前人民币升值的政治压力已经小很多,随着贸易顺差占GDP比重的减小,人民币低估幅度已经下降,升值动力也很小.

以下为北京时间17:55,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4375/25 6.4350

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3510/40 6.3465

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4712元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯/杨淑祯

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