〔伦敦美债〕美国公债小幅上扬,因投资者忧心全球经济成长前景

南非汇市：兰特上涨，因特朗普政策忧虑盖过紧张的南非政治消息
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
路透伦敦9月5日电---美国公债周三在欧洲市场小幅上涨,受有关全球经济成长的忧虑支撑.不过欧洲央行(ECB)会议前,市场交投清淡.此次会议预计将公布债务危机应对计划的细节.
美国公债最初跟随德国公债走高,此前欧元区采购经理人指数(PMI)显示,二线国家开始的经济溃败目前甚至已蔓延至地区最强大的国家德国.[ID:nSB1760930].稍后德国标售10年期公债未吸引太多投资者,德债回吐涨幅.
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
美国总统特朗普 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。