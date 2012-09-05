〔伦敦美债〕美国公债小幅上扬,因投资者忧心全球经济成长前景

路透伦敦9月5日电---美国公债周三在欧洲市场小幅上涨,受有关全球经济成长的忧虑支撑.不过欧洲央行(ECB)会议前,市场交投清淡.此次会议预计将公布债务危机应对计划的细节.

美国公债最初跟随德国公债走高,此前欧元区采购经理人指数(PMI)显示,二线国家开始的经济溃败目前甚至已蔓延至地区最强大的国家德国.[ID:nSB1760930].稍后德国标售10年期公债未吸引太多投资者,德债回吐涨幅.