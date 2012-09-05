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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 18:34 BJT

〔东南亚股市〕下滑,ECB会议和美国就业报告公布前市场选择避险

路透曼谷9月5日电---东南亚股市周三下跌,新加坡股市和马来西亚股市分别收在六周和四周低位,因投资者在欧洲央行(ECB)会议和美国就业报告出炉前削减风险敞口.

新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第三日下跌,最终收低0.5%,报2,995.90点,为7月25日迄今低位.马来西亚股市.KLSE终止三日连涨,下滑0.8%,收报1,641.01点,是8月8日来最低收位.

越南股市.VNI下挫0.8%,分析师称Vietnam National Shipping(Vinalines)前主席遭拘留引发市场全线抛售.周二越南股市曾上涨1.5%.

1028GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2995.90 -15.65 -0.52 +13.21 2646.35

马来西亚 .KLSE 1641.01 -13.10 -0.79 +7.20 1530.73

泰国 .SETI 1233.84 -2.47 -0.20 +20.34 1025.32

印尼 .JKSE 4075.35 -29.90 -0.73 +6.63 3821.99

菲律宾 .PSI 5150.81 -25.06 -0.48 +17.81 4371.96

越南 .VNI 398.92 -3.16 -0.79 +13.47 351.55

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(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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