〔东南亚股市〕下滑,ECB会议和美国就业报告公布前市场选择避险

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透曼谷9月5日电---东南亚股市周三下跌,新加坡股市和马来西亚股市分别收在六周和四周低位,因投资者在欧洲央行(ECB)会议和美国就业报告出炉前削减风险敞口.
新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第三日下跌,最终收低0.5%,报2,995.90点,为7月25日迄今低位.马来西亚股市.KLSE终止三日连涨,下滑0.8%,收报1,641.01点,是8月8日来最低收位.
越南股市.VNI下挫0.8%,分析师称Vietnam National Shipping(Vinalines)前主席遭拘留引发市场全线抛售.周二越南股市曾上涨1.5%.
1028GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2995.90 -15.65 -0.52 +13.21 2646.35
马来西亚 .KLSE 1641.01 -13.10 -0.79 +7.20 1530.73
泰国 .SETI 1233.84 -2.47 -0.20 +20.34 1025.32
印尼 .JKSE 4075.35 -29.90 -0.73 +6.63 3821.99
菲律宾 .PSI 5150.81 -25.06 -0.48 +17.81 4371.96
越南 .VNI 398.92 -3.16 -0.79 +13.47 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。