瑞士获评最具竞争力经济体 中国排名滑落

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦9月5日电（记者 Tom Miles）---世界经济论坛(WEF)周三在其年度调查中称，瑞士连续第四年被评为全球最具竞争力经济体，美国的排名则连续四年滑落。
世界经济论坛这份研究通过考察根据官方数据源制定的113个指标和对1.5万名企业高管的调查对144个国家进行排名。
瑞士拔得头筹，主要是由于在创新、劳动力市场效率和有效的公共机构等领域的抢眼表现。
由于政治和经济问题导致美国全球创新大国地位被削弱，美国的排名则从第五位下滑至第七名。
该机构高级经济学家Margareta Drzeniek表示：“我们认为，这不仅是美国宏观经济不平衡愈演愈烈的结果，而且还因为政治僵局加剧了宏观经济不平衡问题。”
金砖五国中有四个国家的排名下滑，只有巴西的名次比去年攀升五位，排在第48位。
中国依然是金砖集团中排名最靠前的。中国去年的排名为第26位，今年则滑落至第29位，不过依然要比印度领先30位。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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