〔路透基点〕苹果日报已开启2亿港元三年期定期贷款案--RLPC

路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,上海商业储蓄银行已为苹果日报开启了2亿港元(2,600万美元)三年期定期贷款案.

分别于今天在香港、本周五在台北组织实地考察.

额度获壹传媒有限公司担保,利率为一个月、两个月、三个月或六个月香港银行同业拆息利率加码275个基点.

受邀银行将分三个层次加入:

承诺5,000万港元或以上的银行获主办行头衔,所有成本费用是360个基点,其中包括180个基点手续费.

承诺3,000-4,900万港元或以上的银行获协办行头衔,所有成本费用是350个基点,其中包括160个基点手续费.

承诺2,000-2,900万港元或以上的银行获高级经理行头衔,所有成本费用是340个基点,其中包括140个基点手续费.

9月21日前答复的银行将获得额外的20个基点费用.

贷款将分八期,在宽限期过后按季进行等额偿还,平均年限为2.125年.

回复截止至9月28日.

额度将用于运营资本.

借款商于2009年10月签署一笔6.5亿港元三年期俱乐部贷款,含所有成本费用约为330个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码275个基点.(完)