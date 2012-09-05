〔路透基点〕苹果日报已开启2亿港元三年期定期贷款案--RLPC

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,上海商业储蓄银行已为苹果日报开启了2亿港元(2,600万美元)三年期定期贷款案.
分别于今天在香港、本周五在台北组织实地考察.
额度获壹传媒有限公司担保,利率为一个月、两个月、三个月或六个月香港银行同业拆息利率加码275个基点.
受邀银行将分三个层次加入:
承诺5,000万港元或以上的银行获主办行头衔,所有成本费用是360个基点,其中包括180个基点手续费.
承诺3,000-4,900万港元或以上的银行获协办行头衔,所有成本费用是350个基点,其中包括160个基点手续费.
承诺2,000-2,900万港元或以上的银行获高级经理行头衔,所有成本费用是340个基点,其中包括140个基点手续费.
9月21日前答复的银行将获得额外的20个基点费用.
贷款将分八期,在宽限期过后按季进行等额偿还,平均年限为2.125年.
回复截止至9月28日.
额度将用于运营资本.
借款商于2009年10月签署一笔6.5亿港元三年期俱乐部贷款,含所有成本费用约为330个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码275个基点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。