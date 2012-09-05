〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,受库存增加的预期拖累

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透吉隆坡9月5日电---马来西亚棕榈油价格周三跌至一周低位,因为市场预计这个全球第二大棕榈油生产国的库存将增加.
尽管美国大豆市场上交易日触及纪录高位,但棕榈油价格一直表现低迷.交易商预计下周一公布的马来西亚8月数据将显示,棕榈油库存升至九个月来最高位,因为依然高企的产量抵消了强劲的出口.
"即将公布的马来西亚棕榈油局(MPOB)库存数据料显示,库存仍保持在200万吨的心理大关上方,这将限制棕榈油的涨幅,"Kenanga Investment的分析师Alan Lim Seong Chun在报告中写到.
"另一方面,棕榈油较豆油每吨贴水290美元,高于平均水平,这将支撑市场,"他补充到.
大豆和豆油价格上涨意味着消费者可能会转向替代品,例如棕榈油.
指标11月棕榈油合约FCPOc3下跌2.2%至每吨2,990林吉特(马币)(959美元),为8月29日以来的最低位.
总成交量为升至32,372口,高于通常的25,000口.
路透分析师王涛说,棕榈油的技术指标呈中性,价格料介于每吨3,032-3,093林吉特,若突破这一区间,将给出未来走向.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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