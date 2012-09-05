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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 19:07 BJT

〔亚洲橡胶〕9月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 217.0 15 -- --

*10月 217.0 146 216.8 4

*11月 217.8 92 218.0 12

*12月 218.4 254 218.5 42

* 1月 218.8 2513 219.5 516

* 2月 219.1 6935 220.1 1123

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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