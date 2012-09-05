〔美国数据〕8月31日止当周抵押贷款申请下降,再融资指数降至5月来最低

路透纽约9月5日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请下降,因为再融资需求进一步放缓,而且新屋贷款申请也下滑.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,8月31日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降2.5%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数下滑3.0%至2012年5月以来的最低位.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数下降0.8%.

再融资占整体抵押贷款活动的比例较之前一周的79%不变.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.78%,较之前的3.80%下降2个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)