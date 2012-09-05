〔美国数据〕8月31日止当周抵押贷款申请下降,再融资指数降至5月来最低

南非汇市：兰特上涨，因特朗普政策忧虑盖过紧张的南非政治消息
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
路透纽约9月5日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请下降,因为再融资需求进一步放缓,而且新屋贷款申请也下滑.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,8月31日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降2.5%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数下滑3.0%至2012年5月以来的最低位.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数下降0.8%.
再融资占整体抵押贷款活动的比例较之前一周的79%不变.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.78%,较之前的3.80%下降2个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 兰秀娟;审校
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
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