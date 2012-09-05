〔国际油市〕亚洲燃料油市场缺乏低密度船货

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透新加坡9月5日电---亚洲燃料油黏度差周三持续上升,即期9月合约走阔至近九个月高位,因缺乏180-cst燃料油.
路透数据显示,9月黏度差FOVISSGDFMc1至亚洲收盘时走阔至每吨15.75美元,创下12月15日以来最高.
180-cst燃料油通常被用来与较高密度的燃料油混合,制成船用燃料油级别.一位叫交易员表示,180-cst燃料油的供给吃紧,可能也意味着船用燃料油供给吃紧.
在互换市场上,10/11月燃料油跨月价差继续迎来浓厚的交投兴趣,该合约共成交近40万吨.
据路透数据,该合约下跌0.63美元至逆价差每吨3.63美元.
截至9月1日当周日本燃料油库存下降.低硫C型燃料油库存下降4%至87万升,高硫C型燃料油库存下降2%之164万升.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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