〔欧洲政经〕欧洲央行或已开始开始购买葡萄牙公债

南非汇市：兰特上涨，因特朗普政策忧虑盖过紧张的南非政治消息
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
路透里斯本9月5日电---在上周四公布对抗危机的计划后,欧洲央行认可了葡萄牙在撙节举措方面的努力,并且或已开始购买葡萄牙公债,这或许可以解释最近葡萄牙公债的尚佳表现.
债券策略师表示,尽管欧洲央行的计划大多以西班牙和意大利这样更大的经济体为对象,但葡萄牙将从中直接获益,公债购买计划甚至可能始自葡萄牙,以此来表现出对该国撙节政策的认可.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特周一上涨，摆脱开盘的頽势，和其他新兴市场货币一起攀升，因在美国总统特朗普预计将公布财政政策线索前，投资者结清美元头寸。
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